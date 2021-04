Windows 10 komt met nieuwe feature voor je batterij - Apparata

Microsoft komt met een update waarmee Windows 10 je gaat helpen om je batterij langer mee te laten gaan.

De batterij van je laptop gaat best snel op. Veel mensen ervaren dit en doen er alles aan om de duur van hun batterij te verlengen. Dit kan door niet elke keer je batterij helemaal op te maken, of juist helemaal op te laden, je scherm minder helder zetten of niet tien zware apps tegelijktijdig te draaien. Maar eigenlijk wil je dit niet. Windows 10 gaat je nu helpen.

Windows 10 en je batterij

Microsoft komt met EcoQoS voor Windows 10. Deze nieuwe feature moet er voor gaan zorgen dat applicaties minder cpu gebruiken, wat een betere accuduur moet opleveren. Deze tool is gemaakt door Microsoft voor ontwikkelaars. Hiermee kunnen ontwikkelaars de batterijduur verbeteren, maar ook het geluid van de ventilatoren verminderen. Het bedrijf komt met deze nieuwe tool precies in de maand genaamd ‘Earth Month’. Dat kan geen toeval zijn en dat is het ook niet. Het bedrijf heeft zichzelf namelijk als doel gesteld om in 2030 koolstofvrij te zijn. Deze maand wordt al sinds 1970 in het teken gezet van de klimaatproblemen.

Grote bedrijven

De grote vervuilers zijn bedrijven en juist voor hun is deze nieuwe tool handig, want deze tool kan invloed hebben op een heleboel apps tegelijk. Het is vrij voor ontwikkelaars beschikbaar, om te zorgen dat er een betere energie-efficiëntie is en het batterijniveau van een apparaat hoger blijft.

Raymond Li van Microsoft Windows Fundamentals vertelt over deze oplossing: “Hoger stroomverbruik kan resulteren in een slechtere batterijduur, hogere temperaturen en luidere ventilatorgeluiden. Niet alle taken vereisen absoluut de hoogste prestatie, dus Windows herconfigureert de processor dynamisch om de juiste balans tussen prestaties en energie-efficiëntie te bieden.”

De nieuwe tool is nu te vinden in de Windows 10 Insider Preview Build 21359.