Windows 10 krijgt een broodnodige make-over - Apparata

Windows is door de jaren heen qua look en feel anders geworden, maar op één vlak is grotendeels alles hetzelfde gebleven. Windows 10 krijgt echter een iconen make-over.

Iedere Windows is weer een beetje anders. Wat dat betreft is Microsoft niet bang geweest om te veranderen. Soms pakte dat goed uit, maar soms kreeg het Amerikaanse bedrijf ook kritiek te verduren. Als je echter bekend bent met Windows weet je dat er op tenminste één vlak heel weinig werd veranderd. Namelijk de icoontjes!

Windows 10 iconen

Met een volgende update komt daar de broodnodige verandering in. De volgende Windows 10 update brengt nog meer nieuwe icoontjes met zich mee. Onder andere de floppydisk, netwerk, het geheugen en andere systeem gerelateerde items krijgen nieuwe icoontjes. Het gaat hier met name om de Shell32.dll badges in de System32 map.

Eerder dit jaar werden al voor CD-roms, de prullenbak en andere iconen een opfrisbeurt aangekondigd. Sommige icoontjes zijn sinds de allereerste Windows in de jaren negentig niet wezenlijk anders. En dat mag wel na bijna dertig jaar, nietwaar? Microsoft kiest duidelijk voor meer kleur in vergelijking met hoe het oude nu nog is.

De verwachting is dat deze Windows 10 update met de nieuwe icoontjes in oktober of november verschijnt. Daarover bericht Windows Latest.