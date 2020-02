Windows 10 krijgt een kleine make-over

Dit gaat er anders worden aan het besturingssysteem van Microsoft in vergelijking met nu.





Een OS fris en fruitig houden doe je soms door kleine dingetjes toe te passen. Microsoft doet dit precies met Windows 10. Het besturingssysteem van het Amerikaanse techbedrijf krijgt nieuwe icoontjes. Men is nu al begonnen met het uitrollen van de updates en dat verloopt in stapjes.

In de nieuwste release van de Windows 10 Insider Preview Build 19569 zie je dat de Calender en Mail app een nieuw logo hebben. Het vernieuwen van de icoontjes werd vorig jaar al in gang gezet. Toen vernieuwde Microsoft de Office icoontjes (Word, Excel, PowerPoint etc)

Heeft Windows 10 nu echt nieuwe icoontjes nodig? Wel, oordeel zelf. Het OS gaat al mee sinds 2015. Het is dus logisch dat Microsoft na vijf jaar kiest voor een kleine make-over. Met deze kleine ingreep voelt je Windows 10 straks weer als ‘nieuw’ aan. De update is vooralsnog voor de Preview Build. Wanneer jij als consument de nieuwe icoontjes gaat zien is nog niet bekend.