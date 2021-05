Windows 10 krijgt een nieuw ontworpen gebruikersomgeving - Apparata

Afbeelding via Windows Latest

De gebruikersomgeving van Windows 10 krijgt een nieuw design. Wij weten hoe het eruit gaat zien.

Eerder wisten we al te melden dat de iconen herontworpen gaan worden, maar de UI krijgt ook in het geheel een update.

Windows 10X komt er niet. Jarenlang is er aan gewerkt, maar Microsoft heeft besloten de stekker eruit te trekken. Zonde van het werk zou je zeggen. Dat valt wel mee, want veel elementen zullen verwerkt worden in de nieuwe update van Windows 10. Het nieuwe ontwerp lijkt dan ook verdacht veel op Windows 10X.

Windows 10 nieuw ontworpen gebruikersomgeving

De nieuwe ontwerpen doken op in de previewversies van Windows 10. Windows Latest kwam hierachter. De nieuwe versies zijn nog niet beschikbaar, maar kunnen opgeroepen door WindowsShellExperienceHost aan te passen in Visual Studio. In de huidige preview-builds lijkt het erop dat het nieuwe Action Center zich in een vroege ontwikkelingsfase bevindt. Er zijn echter enkele opmerkelijke veranderingen. Er is bijvoorbeeld een nieuwe slider (het dia-pictogram boven de snelle acties) en deze werd voor het eerst geïntroduceerd met Windows 10X.

Nieuw actiecentrum

De aankomende update van Windows 10 heet ‘Sun Valley’. Deze zal de komende maanden worden uitgebracht. Het staat nu wel vast dat daar veel elementen van 10X in zullen zitten. Zwevende menu’s gaan ook naar een kernfunctie in de vernieuwde gebruikersinterface en het kan zich uitstrekken tot het Action Center.

Afbeelding via Windows Latest

Microsoft deelde eerder per ongeluk een screenshot van een aankomende functie voor ontwikkelaars. In een blogpost voor ontwikkelaars plaatste Microsoft een screenshot van het dialoogvenster Windows-apps met afgeronde hoeken. De blogpost werd onmiddellijk verwijderd van de website van het bedrijf, maar het is Windows Latest gelukt om een ​​screenshot te maken.

Afbeelding via Microsoft

De bovenstaande schermafbeelding, die afkomstig is van de bewerkte blogpost van Microsoft, toont het dialoogvenster van de app. Dit nieuwe ontwerp met afgeronde hoeken is van toepassing op bevestigings-, waarschuwings- en andere dialoogvensters in de desktop-apps.

Developers van Microsoft hebben al aangegeven dat ze enthousiast zijn over de aankomende functies voor Windows. Dat is natuurlijk logisch. Tijdens de ontwikkelaarsconferentie Build 2021 zullen we vast er meer over gaan horen.