Windows 10 krijgt eindelijk weer normale updates

We gaan langzaam terug naar het gewone leven, ook met de Windows 10 updates.

Misschien is het je opgevallen, misschien ook niet. De afgelopen periode bracht Microsoft alleen noodzakelijke beveiligingsupdates uit voor Windows 10. De optionele Windows 10 updates werden in maart stopgezet vanwege het coronavirus. De focus werd verplaatst naar het optimaliseren van de beveiliging zodat Windows 10 optimaal zou presteren in deze tijden van crisis.

We zijn inmiddels een paar maanden verder en Microsoft gaat de draad weer oppakken, zo maakt het bedrijf bekend. Dat betekent dat je binnenkort weer optionele updates voor Windows kunt verwachten. Aankomende maand komt de eerste optionele update.

Je zult er weinig van merken. De eerstvolgende update is er namelijk zo’n eentje die automatisch geïnstalleerd wordt. Deze komt naar Windows 10 en Windows Server vanaf versie 1809 in juli. Dit betekent dat elke derde week van de maand er weer updates gaan komen voor Windows 10. De beveiligingsupdates komen nog altijd elke tweede week van de maand voor het besturingssysteem van Microsoft.

Via de Instellingen in Windows 10 kun je eenvoudig controleren of je de laatste updates geïnstalleerd hebt. Zorg er altijd voor dat als je gaat updaten, je de komende minuten even koffie gaat drinken of wat anders te doen hebt. Soms kan het zo zijn dat updates behoorlijk wat tijd opslokken.