Windows 10 krijgt fix voor dit irritante schermprobleem - Apparata

Als je meerdere monitoren gebruikt in combinatie met Windows 10 heb je dit schermprobleem vast al een keer ervaren. Gelukkig komt er een fix.

Kantoorwerk doen vanaf een klein laptopscherm is verre van ideaal. Vandaar dat je naar alle waarschijnlijkheid één of meerdere beeldschermen hebt gekoppeld. Maar als je Windows 10 hebt en meerdere monitoren gebruikt ben je misschien een zeer irritant issue tegengekomen. Microsoft heeft echter een oplossing. Eindelijk!

Het schermprobleem van Windows 10 is als volgt. Je hebt een computer of laptop gekoppeld aan meerdere schermen. Maar telkens als je computer ontwaakt uit zijn slaap, zijn apps onvrijwillig verplaatst naar een ander monitor te vinden. Aan jou weer de taak om de apps op de goede plek te slepen. Eén voor één. Dit komt elke keer voor als de computer is gaan slapen, mogelijk meerdere keren per dag in de praktijk dus. Microsoft gaat dit probleem oplossen door middel van een software update.

Zelfs met één gekoppeld scherm komt het issue al voor. Dan zijn alle apps en toepassingen verplaatst naar je laptopscherm, terwijl ze eerst op je monitor stonden. Het issue schijnt al jaren voor te komen, maar eindelijk komt er dus een fix voor het schermprobleem met Windows 10. Hiep, hiep, hoera. (via XDA-Developers)