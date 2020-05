Windows 10 krijgt strengere eisen

Microsoft neemt een toekomstgerichte beslissing door de eisen van Windows 10 bij te stellen.

Langzaam maar zeker neemt Microsoft afscheid van 32-bit ondersteuning. Zo ook met de huidige versie van het Windows-besturingssysteem. Windows 10 heeft hardere minimum eisen gekregen met betrekking tot de desktop versie.

De lijst met minimale hardware eisen voor Windows 10 op de desktop is van een update voorzien. Microsoft verplicht computers die geleverd worden op Windows 10 dat ze minimaal op de 64-bit versie van Windows 10 draaien.

Nu is het niet zo dat ondanks de strengere eisen de 32-bit versie van Windows 10 meteen uit het straatbeeld verdwijnt. Zo blijft Microsoft deze versie ondersteuning krijgen door middel van updates.

Nu was de kans al klein dat als jij een nieuwe computer koopt deze nog met Windows 10 32-bit geleverd wordt. De overgang van Microsoft zal dan ook een kleine groep treffen. Uiteindelijk verdwijnt 32-bit uit het straatbeeld en is 64-bit overal de nieuwe norm, voor zover dit nog niet was. We zitten nu midden in een overgangsperiode. Vooral oudere programma’s die nog op 32-bit ontwikkeld zijn en niet van een update zijn voorzien zijn de gebeten hond in dit verhaal.