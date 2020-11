Deze verrassing voor de nieuwe MacBook maakt je blij - Apparata

Met deze feature kan je toch Windows 10 gebruiken op jouw MacBook met M1 chip.

Apple lanceerde onlangs tijdens de ‘One more thing’ keynote de nieuwe MacBook met M1-chip. Ondanks de enthousiaste reviews waren er toch wat minpunten te noteren. Een van de minpunten was dat Windows 10 niet te gebruiken zou zijn. Daar is nu een oplossing voor.

Parallels Desktop for Mac brengt Windows 10 weer naar MacBook

Parallels Desktop heeft diverse oplossingen, zoals Parallels Access, Parallels Toolbox en Parallels client waarmee zij Windows oplossingen naar de MacBook brengt. Ook de integratie van native Mac apps moet soepel gaan doordat Apple haar Rosetta-technologie toepast. Voor de nieuwe integratie met Windows 10 was nog geen oplossing en Apple zelf liet in het midden of deze nog zou komen.

Parallels Desktop maakt nu bekend dat zij in het gat gesprongen is. Zij kondigt aan dat er een nieuwe versie van Parallels Desktop aankomt waarmee je Windows 10 kunt gebruiken op de MacBook Air, MacBook Proo en MacBook Mini die uitgerust zijn met de M1-chip.

Wanneer kan je Parralels Desktop op de MacBook gebruiken?

Zodra men tijdens WWDC 2020 lucht kreeg van de ontwikkelingen is men begonnen met de voorbereiding voor de nieuwe app. Deze is dan ook nagenoeg klaar. Men wacht nu op de levering van de eerste MacBooks om de toepassingen in de praktijk te testen. Het leuke is dat men gebruikers de kans geeft om mee te doen in de technische preview. Als je daarin interesse hebt kun je je hier aanmelden. De verwachting is dat men de app snel na de technische preview kan gebruiken.

Het wachten is op oplossingen voor andere apps

Een van de aantrekkelijke features van de nieuwe MacBook is volgens Apple dat je ook apps voor de iPhone zou kunnen gebruiken. Wij rapporteerden al eerder dat die claim wat al te enthousiast is. Na deze ontwikkeling zou het echter kunnen dat ontwikkelaars die handschoen ook oppakken en oplossingen voor meer integraties gaan bieden.

Bron: Techradar