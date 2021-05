Windows 10 mei update - dit is er nieuw - Apparata

De nieuwe Windows 10 update voor de maand mei is uitgerold. Maar wat brengt dit eigenlijk voor nieuws met zich mee?

Geregeld komt Microsoft met nieuwe updates voor Windows 10. De ene spectaculairder dan de ander. Als je uit hebt gekeken naar spannende nieuwe functies, dan hebben we helaas slecht nieuws voor je. Althans, de Windows 10 mei update brengt weinig vernieuwingen met zich mee.

Dat betekent niet dat dat de update niet boeiend is. Sterker nog, de aanbeveling is gewoon om deze update mee te pakken. Het bevat namelijk een aantal verbeteringen met betrekking tot de veiligheid en stabiliteit van Windows 10. Nieuw is de ondersteuning voor de Hello Multicamera en verbeteringen voor Windows Defender.

Normaal gesproken installeert je computer automatisch de nieuwste updates van Windows 10. Dat is met de Windows 10 update van mei niet anders. Het kan even duren voordat ook jouw computer klaar is om de nieuwste versie van Windows 10 te installeren. Microsoft rolt het namelijk in stapjes uit. Heb je geen zin om te wachten tot je computer in actie komt, dan kun je surfen naar de website van Microsoft. De update kan daar handmatig gedownload worden.

Kijk je uit naar vernieuwingen moet je even geduld hebben. Later dit jaar komt Microsoft gegarandeerd met een grote update voor Windows 10, maar deze maand update heeft de nadruk op de veiligheid van je computer.