Windows 10 mei-update: voortekenen beloven chaos

Microsoft lekt uitrol en komt beloftes Windows 10 nu al niet na.

Microsoft Windows is natuurlijk overbekend. Deze maand verwachten we weer een van de grote updates van Windows 10, waarbij er veel nieuwe functies komen.

Windows 10 update voorspelbaar

Het leek een mooie update te worden toen Microsoft vorige maand aankondigde dat men zich zou focussen op belangrijke aanpassingen, veiligheid en functionaliteit.

Daarom spendeerde men ook veel tijd aan tests en bugfixes voordat de update gelanceerd zou worden. Dit klunt allemaal hoopgevend dus wij rapporteerden dan ook dat wij uitkijken naar een goede launch.

Microsoft faalt alweer

Nog voor we aan de inhoud toekomen zijn de voortekenen echter alweer een stuk minder. Zo blijkt inmiddels dat Microsoft haar eerdere belofte over een ‘finale testversie’ niet na kon komen. De testers vonden toch weer zoveel fouten dat er een nieuwe verbeterronde nodig was. Hierdoor is de uitrol vertraagd.

We kunnen de mei-update verwachten tussen 26 en 28 mei. Dat we dit weten doordat Microsoft die datum zelf gelekt heeft geeft ook weinig vertrouwen.

Sluit deze update van Windows 10 aan op een traditie?

Daarmee houden we ons hart vast, want de traditie wil de laatste tijd dat de updates van Windows dramatisch zijn. Hopelijk is de extra tijd goed besteed en krijgen we nu weer eens een goede update.

Bron: Techradar