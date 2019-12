Windows 10 Mobile krijgt uitstel van executie

Microsoft kan het gefaalde OS nog niet loslaten.

De drie toegewijde Windows smartphone-liefhebbers die nog Windows 10 als besturingssysteem gebruiken krijgen een klein cadeautje van Microsoft. Waar Windows 10 Mobile in eerste instantie een kleine week geleden dan toch echt uit zijn lijden verlost zou worden, voegt Microsoft er nog een maandje aan toe.

Eind vorige week maakte Bill Gates’ goudmijn al bekend nog een maand support te leveren voor alle Office-applicaties zoals Word, Excel en PowerPoint tot en met 12 januari 2020.

Ook de executiedatum van 10 december werd uitgesteld. In de praktijk betekent het niet dat je je Windows 10 smartphone direct hoeft weg te gooien, al wordt dat wel aangeraden. Microsoft stelt: “Windows 10 Mobile, versie 1709, zal niet meer ondersteund worden vanaf 14 januari 2020. Apparaten die op Windows 10 Mobile en Windows 10 Mobile Enterprise draaien krijgen geen maandelijkse beveiligingsupdates meer en zijn daardoor kwetsbaar voor de nieuwste beveiligingsdreigingen.”

De annulering van support voor deze versie van Windows 10 komt overeen met de begrafenis van Windows 7. Op dezelfde datum als Windows 10 Mobile wordt namelijk ook de ondersteuning voor Microsoft’s tofste besturingssysteem (in elk geval van deze eeuw) stopgezet. Windows 7 wordt overigens door die-hard fans met een bypass in leven gehouden na 14 januari. Iets zegt me dat niemand hetzelfde gaat doen voor Windows 10 Mobile, maar ik kan het mis hebben..