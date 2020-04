Windows 10 op een Samsung Galaxy S8

Wat krijg je dan?





Windows Phone is al jaren zo dood als wat. Tegenwoordig zijn er eigenlijk maar twee mobiele OS’en die regeren. Het gaat hier natuurlijk om Android en iOS. Maar wat als je Windows anno 2020 nog een kans geeft op je smartphone? Ontwikkelaar Evsio0n probeerde het.

Dat deed de ontwikkelaar door Windows 10 te installeren op een oude Samsung Galaxy S8. Een smartphone die enkele jaren geleden op de markt kwam. Opvolgers zijn de Galaxy S9, Galaxy S10 en de dit jaar gepresenteerde Galaxy S20.

Het is geen succesverhaal en zeker niet aan te raden om hetzelfde te gaan proberen. De ontwikkelaar kreeg de boel aan de praat op de smartphone met een Qualcomm Snapdragon 835 chipset. Een andere ontwikkelaar kreeg Windows 10 draaiende op een Xiaomi Mi6.

Maar het gebruik is natuurlijk verre van bruikbaar. De touch-bedieniengen werken niet met het OS dat is ontwikkeld voor op een computer. Een gevalletje omdat het kan. Het is nog niet duidelijk hoe Windows 10 op een Android kan draaien. Instructies zijn hier helaas niet voor vrijgegeven. (via Windowslatest)