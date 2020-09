Windows 10 patch Tuesday zorgt weer voor bugs - Apparata

Dit is de tijdelijke oplossing om de nieuwste Windows 10 bug te tackelen.

Microsoft bracht weer een update uit tijdens patch Tuesday. Zoals we inmiddels helaas gewend zijn worden de eerste bugs alweer gemeld. Deze keer zijn de slaapmodus en de waarschuwing voor lage energie aan de beurt. Wij zetten de zaken op een rij en delen een (tijdelijke) fix.

Windows 10 patch Tuesday: het goede nieuws

Tijdens de update die sinds dinsdag wordt uitgerold heeft 129 zwakheden verholpen. 23 stuks waren kritiek, 105 belangrijk en één ‘moderate’. Hoewel Microsoft claimt dat de zwakheden niet bekend waren zien beveiligingsexperts dat men vooral problemen heeft opgepakt in de ‘memory corruption flaw’ van Microsoft Exchange Server. Ook zijn diverse problemen met Sharepoint opgelost. Dit lijkt goed nieuws, maar het is verwonderlijk dat er naast alle bekende bugs zoveel zwakheden in de publieke versie van Windows 10 blijken te zijn.

Windows 10 patch Tuesday zorgt voor nieuwe bugs

Helaas zijn we er inmiddels aan gewend dat bij een patch die bugs moet herstellen ook nieuwe bugs ontstaan. Dat is deze keer niet anders. Gebruikers melden problemen met de slaapmodus. De computer zou namelijk spontaan weer wakker worden. Ook de meldingen over een lage batterijcapaciteit (op laptops uiteraard) komen volgens klachten niet goed door. In andere gevallen gaat de computer juist niet meer in slaapmodus maar direct uit. Dit probleem heeft al eerder gespeeld, maar is klaarblijkelijk weer terug. Microsoft heeft nog niet gereageerd, maar inmiddels heeft men een oplossing gevonden.

Zo los je de problemen met slaapmodus op

Als je zelf last hebt van Windows 10 met slapeloosheid kun je het volgende doen:

Open Windows Search en zoek naar ‘services.msc’. Vervolgens zie een service-scherm. Daar zoek je naar ‘Windows Update’. Deze selecteer je en je drukt op stop. Als het proces gestopt is selecteer je ‘Windows Update’ nog een keer en druk op ‘start’ en vervolgens ‘herstart’. Vervolgens ga je weer naar ‘Windows Update’ en kies je voor ‘controleer op updates’. Als het goed is zijn er dan wachtende updates. Installeer deze en herstart jouw computer vervolgens terwijl deze werkt met de ‘witte knop’ (reboot).

Deze manoeuvre zorgt ervoor dat het bestand MoUsoCoreWorker.exe de slaapfunctie niet meer blokkeert. Hopelijk gaat men bij de update van het Windows 10 toetsenbord zo nauwkeurig te werk dat we weer eens een bugloze update tegemoet kunnen zien (in 2021).

Bron: Techspot