Windows 10 taakbalk wordt weer een stukje handiger - Apparata

Microsoft test een gloednieuwe Windows 10 feature die de taakbalk nog een stukje handiger maakt.

Met Preview Build 21286 introduceert Microsoft weer een handige nieuwe feature voor Windows 10. Gebruikers van het besturingssysteem blijven voortaan nog sneller en gemakkelijker up-to-date met de nieuws en weer-functie. Uiteraard is het volledig aan jou of je het aan je taakbalk toevoegt of niet.

Windows 10 taakbalk met weer en nieuws

Met de preview build test Microsoft onder insiders een nieuwe toevoeging aan de Windows 10 taakbalk. Rechts onderin kunnen gebruikers een weer en/of nieuws button ‘installeren’. Zo blijf je nog gemakkelijker up-to-date van het nieuws én van wat je die dag aan moet trekken.

De widget toont in de taakbalk zelf alleen de weersverwachting van een door jou gekozen locatie. Vervolgens kan de gebruiker de button aanklikken om een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht te krijgen.

Dat werkt zoals je zou verwachten; Microsoft schotelt je de grootste nieuwtjes van gerenommeerde media voor. Het bedrijf noemt The New York Times, BBC en The Verge als voorbeeld. Jij kan het algoritme vervolgens trainen door aan te geven wat je wel en niet interessant vindt. Binnen de kortste keren heb je een gepersonaliseerde feed die gedurende de dag blijft updaten.

Uiteraard is dat alles optioneel en kunnen gebruikers naar lieve lust personaliseren. Zo blijkt uit een screenshot dat je aandelenkoersen kunt ontvangen in de widget. Je kunt spotuitslagen volgen. Maar je kunt het ook bij gewoon nieuws houden. En uiteraard kun je de gehele feature ook gewoon uitzetten. Zo blijft je Windows 10 taakbalk eventueel lekker minimalistisch en overzichtelijk.

Het is nog niet bekend wanneer Microsoft de nieuwe widget uitbrengt. Momenteel wordt de feature in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en India getest.