Windows 10 toetsenbord krijgt een update - Apparata

Dit is er binnenkort allemaal nieuw aan het Windows 10 toetsenbord.

Grote kans dat je een fysiek toetsenbord gebruikt voor je computer. Logisch, dat doet toch bijna iedereen wel. In besturingssystemen zijn echter ook virtuele toetsenborden ingebouwd. Voor het geval een fysiek toetsenbord niet paraat is bijvoorbeeld. In dit geval heeft het virtuele Windows 10 toetsenbord een update gekregen.

Het gaat hier om het virtuele toetsenbord dat je gebruikt met een aanraakscherm. In deze setup heb je vaak alleen een monitor. De bediening verloopt met je vingers. Er zijn nieuwe animaties en geluidjes toegevoegd met de update. Er zijn ook layouts toegevoegd die het typen middels aanraking bevordelijk moeten maken. Ook nieuw is de Emoji Picker. Met deze feature kun je eenvoudig emoji’s en GIFs vinden en deze vervolgens gebruiken. Dit laatste doet een beetje denken aan het vinden van een emoji op bijvoorbeeld het toetsenbord van een Android apparaat. Het werkt in principe hetzelfde.

Van die update ga je nu nog niks merken. Simpelweg omdat Microsoft de functie test. Dit nieuwe Windows 10 toetsenbord is momenteel in gebruik via Windows Insider voor ontwikkelaars. Het duurt echt nog wel even voordat deze update naar de reguliere versies van Windows komt. Pas in de eerste helft van 2021 zal de update worden uitgerold.