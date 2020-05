Helaas, Windows 10 update zit inderdaad vol bugs

Microsoft past zelfs de uitrol van Windows 10 ervoor aan. Dit is het gevolg voor jou.

Toen Microsoft eerder dit jaar meldde dat men al in december 2019 gestopt was met de ontwikkeling van features voor Windows 10 update 2004 leek dit goed nieuws. Zeker omdat men meldde de rest van de tijd, dus zo’n half jaar, te besteden aan bugfixes en veiligheid. Het optimisme sloeg al snel om toen we ontdekten dat de voortekenen niet gunstig waren en helaas blijkt ons vermoeden te kloppen. Sterker nog, de nieuwe update van Windows 10 zit zo vol fouten dat men zelfs het uitrolschema heeft aangepast.

Wat zijn de problemen met Windows 10 2004?

De uitrol is pas 24 uur gaande en – zoals we hierna toelichten – sterk beperkt. Op basis van de pagina met bekende problemen die Microsoft heeft geopend zijn er toch al 10 belangrijke problemen gedetecteerd. Of het nu gaat over de grafische processor, de bluetooth-connectie, de audioverbinding of de ‘altijd aan’ stand die niet werkt, De update kan er problemen mee krijgen.

De hele lijst met problemen kun je hier vinden. Om de situatie nog wat vervelender te maken, de lijst met opgeloste punten is op het moment van schrijven nog maagdelijk wit. Het ligt dus in de lijn der verwchting dat we binnenkort op ‘patch tuesday’ een update met reparaties tegemoet kunnen zien.

Microsoft neemt maatregelen uitrol Windows 10 2004

Hoewel Microsoft nog niet heeft gereageerd op deze nieuwe wanprestatie heeft men al wel de uitrolprocedure opnieuw ingericht. Dit betekent dat de update op dit moment alleen beschikbaar is voor versies 1903 of 1909. Daarnaast wordt de update niet automatisch geïnstalleerd, maar zul je deze handmatig moeten installeren als je hem toch wilt downloaden. Dit doe je door via ‘start’, ‘instellingen’, ‘bijwerken en beveiliging’ te zien of de update beschikbaar is. Als dit het geval is kun je op ‘downloaden’ drukken. Vervolgens zal Microsoft op basis van een algoritme eerst checken of jouw systeem geschikt is en pas bij een goed resultaat beginnen met het downloaden van de update.

Wat betekent dit voor jou als gebruiker?

Zoals we al aangaven is het de overweging waard om deze update voor nu te laten voor wat hij is en te wachten op bugfixes. In principe zou dit betekenen dat je niets hoeft te doen, maar gezien de ontwikkelingen is blokkeren wellicht toch een verstandige optie. Wij legden al eerder uit hoe je dit kunt doen.

Als je besluit het risico toch te nemen is het cruciaal om, voordat je aan de download begint, eerst een back-up te maken. Zo kun je altijd weer terug naar een vorige versie of de fabrieksinstellingen als een installatie misgaat.

Ondertussen blijven wij ons afvragen hoe het mogelijk is dat Microsoft steeds zo de mist in gaat met updates.