Windows 10 update april: dit kun je verwachten

Dat Windows vooral de laatste tijd een puinhoop maakt van haar updates hebben we inmiddels al een aantal keer moeten vaststellen. Nu is er een nieuw probleem. Door een bug in een veiligheidsoptie, de zogenoemde ‘memory integrity’ worden de drivers voor diverse hardware niet goed geüpdated. Als dit het geval is verschijnt een melding in beeld, luidende: ‘ A driver can’t load on this device’.

Drivers, in de Nederlandse versie ‘stuurprogramma’s’ genoemd zijn belangrijk, want met deze software zorgt Windows ervoor dat jouw hardware, zoals bijvoorbeeld de grafische kaart, op een goede manier laadt. Het probleem is dan ook verontrustend en Microsoft heeft een support-pagina geopend voor dit probleem. De oplossing is weliswaar eenvoudig (via de link op de supportpagina kan je de Memory integrity uitzetten), maar onhandig is het wel.

Hopelijk maakt Microsoft met de grote update voor april een betere beurt. In de eerste grote update van dit jaar verwacht men nogal wat nieuwe opties te presenteren.

Zo heeft men een optie ‘geleend’ die Mac-gebruikers al kennen, namelijk het resetten van Windows vanuit de cloud. Het gaat hier dan niet om terugzetten naar de fabrieksinstellingen, maar het terugbrengen van de meest recente versie.

Ook maakt Windows het mogelijk om sneller in te loggen door middel van de Windows Hello Pincode.

Verder verwacht men vooral veel technische verbeteringen. Zo optimaliseert men het geheugenverbruik en support van ARM64. Voor ontwerpers verbetert men de connectiviteit met Linux.

Ook aan het gebruiksgemak werkt men verder. Zo breidt men de Windows Sandbox uit met opties om te netwerken en de microfoon te gebruiken. Daarnaast introduceert men twee nieuwe shortcodes (Shift + Alt + PrintScreen voor dialogen en Ctrl + Alt + Break voor de optie ‘volledig scherm’). Ook kan je makkelijker de beschikbare talen terugvinden en de notificatie-instellingen aanpassen.

Uiteraard zijn deze functies pas echt fijn als je ze ook zonder problemen kunt gebruiken. We hopen dan ook dat Microsoft haar belofte over beterschap bij het testen van updates deze keer wel waarmaakt en de verwachtingen voor 2020 inlost.