Windows 10 update installeert onnodige software - Apparata

Een eigenwijze Windows 10 update brengt nieuwe software naar de computer waar je niet om gevraagd hebt.

Schijfruimte is kostbaar en het is dan ook extra vervelend als een software update onnodige ruimte snoept van je harde schijf. Prima als het de beveiliging ten goede komt of extra functionaliteiten toevoegt, maar ongevraagde extra’s zit niemand op te wachten. Toch leek het Microsoft een goede update om wat extra’s toe te voegen aan de nieuwste Windows 10 update.

Volgens onder andere The Verge verplicht een nieuwe Windows 10 update om een aantal Office web applicaties te installeren. Deze zijn verwerkt in Edge, de standaard browser van Windows 10. Ook kun je ze vinden in het startmenu. Zoals gezegd maakt deze toegevoegde software deel uit van een verplichte update van Windows 10. Kortom, je ontkomt er niet aan om deze extra meuk op je computer te installeren.

Het is wel goed om te weten dat de web applicaties geen schijfruimte in beslag nemen. Het enige nadeel is dat Microsoft software op je computer zet waar je niet om gevraagd heb. Je ziet het immers terug in het startmenu en in Edge.

Je kunt er als Windows 10-gebruiker niets tegen doen. De update zal automatisch geïnstalleerd worden op de computer.