Nu al problemen met Windows 10 update van gisteren

Zo los je de verschillende problemen per versie van Windows 10 op.

Onder de naam ‘patch tuesday’ brengt Microsoft wekelijks kleine updates voor Windows 10 uit. Ook gisteren was het weer zover. Wij zetten op een rij welke veranderingen er zijn doorgevoerd. Helaas heeft Microsoft de reputatie opgebouwd dat de updates standaard tot problemen leiden en ook deze week is daarop geen uitzondering. De eerste meldingen over problemen met zoeken in Windows zijn binnen. Wij delen de eerste quick fix.

Wat brengt deze update naar Windows 10?

Als het goed is merk je weinig van deze update. De patch van deze dinsdag staat namelijk vooral in het teken van betere beveiliging. Er zijn liefst 111 beveligingszwaktes weggewerkt. Hoewel dit een fiks aantal is hoef je je geen zorgen te maken. Het aantal ‘kritieke problemen’ (de zwaarste categorie die Microsoft benoemt) is klein en voor zover bekend waren de problemen nog niet ontdekt.

In speciale versies van Windows 10 (bijvoorbeeld die in Windows op de Xbox) zijn wel kleine veranderingen aangebracht, maar ook dit zou je als gebruiker niet hoeven merken. Het is dus duidelijk niet de grote mei-update die we later deze maand verwachten.

Windows 10 update betekent Windows 10 problemen

Helaas heeft Microsoft de reputatie dat er standaard nieuwe problemen zijn bij een update en de patch van deze week is daarop geen uitzondering. Sterker nog, een aantal problemen was bij de launch al bekend. Microsoft heeft hier dus direct per versie de mogelijkheden om deze te fiksen bij gedeeld. Het complete overzicht per versie zie je hier.

Inmiddels verschijnen ook de eerste meldingen over onbekende fouten. Het blijkt daarbij vooral om problemen met het zoeken in Windows te gaan. Gelukkig lijkt de groep gebruikers die daar last van heeft niet al te groot en is de fix redelijk eenvoudig. Deze twee stappen moeten volstaan:

Open Start menu and type “cmd” and open command prompt as an administrator.

Type “DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth” (without quotes) and press enter.

Hopelijk blijven de problemen tot dit overzichtje beperkt en kunnen we ons opmaken voor een soepel verloop van de grote mei-update van later deze maand.