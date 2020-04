Woedende gebruikers raden aan erg voorzichtig te zijn.

Windows 10 en updates zijn zo zoetjes aan een aankondiging van problemen. Ook de nieuwste update Windows 10 KB4549951 zorgt weer voor drama. Inmiddels overstromen woedende gebruikers de diverse fora over deze vanaf 14 april uitgerolde ellende.

Deze Windows 10 update heeft een eigen wil

Gebruikers waarbij de update inmiddels is geïnstalleerd komen erachter dat deze update erg veel eigen initiatief toont. Na de installatie blijken files automatisch verwijderd. Ook rapporteert men problemen met connectiviteit. Zo zouden Bluetooth en Wifi na de update niet meer werken.

Ook het gevreesde ‘blue screen of death’ is weer aanwezig. De computers van gebruikers crashen meerdere malen en opnieuw opstarten helpt ook niet.

Hoe reageert Microsoft en wat kun je zelf doen?

Op de pagina van cumulatieve updates staan nog geen speciifieke instructies van Microsoft. Het is dus het beste om deze Windows 10 update niet te installeren of de installatie zo snel mogelijk ongedaan te maken als de update al geïnstalleerd is. Keerzijde van de medaiile is dat je dan ook andere aspecten van de update mist, zoals bijvoorbeeld veiligheidsupdates. Het is dus voor iedere gebruiker de eigen keuze (tussen twee kwaden). Mocht je besluiten om de update te verwijderen dan lees je hier hoe dit kan.

Hopelijk gaat de grote update die voor mei gepland is een einde maken aan deze ellende.

Bron: Microsoft