Windows 10 update sloopt flash van je PC - Apparata

De nieuwe Windows 10 update voor PC maakt korte metten met flash. En daarmee is het pensioen voor Adobe Flash definitief.

Een niet verplichte, maar nieuwe optionele update van Windows 10 zorgt ervoor dat flash voor eens en voor altijd verleden tijd is op je PC. De Windows 10 update verwijdert Adobe Flash van je computer. Daarnaast zorgt de optionele update ervoor dat Flash in de toekomst niet langer op je computer geïnstalleerd kan worden. Je zet een soort stok tussen de deur.

De update heeft als werknaam KB4577586. Let wel, de update verwijdert alleen flash gelinkt aan Windows 10. Is flash gekoppeld aan toepassingen in bijvoorbeeld een browser, dan blijft dit zo bestaan. De update komt dus niet aan flash toegepast in losstaande programma’s die niets met het besturingssysteem te maken hebben.

Anno 2020 is flash hopeloos veroudert. Logisch dus dat makers van besturingssystemen zoals Microsoft en Apple vaarwel zeggen tegen de techniek. Eind dit jaar stopt de ondersteuning vanuit Windows 10 voor flash volledig. Normaal gesproken zouden we zeggen geniet er nog even van. Maar grote kans dat jij allang niet meer gebruik maakt van flash.

Aangezien het een optionele update is moet je zelf actie ondernemen. Windows 10 Update KB4577586 voor je PC is via de Microsoft Update-catalogus te downloaden. (via Bleeping Computer)