Windows 10 update sloopt printen

Een recente Windows 10 update maakt printen onmogelijk voor veel gebruikers. Wat is er aan de hand?

Een recente beveiligingsupdate voor Windows 10 maakt het volgens sommige gebruikers onmogelijk om te printen. Uiteenlopende berichten op Reddit beschrijven problemen met printen sinds de update begin deze week werd uitgerold. Het roept voor de zoveelste keer de vraag op: kan een Windows-update ooit een keer minder kapot maken dan het fixt?!

Printen onmogelijk na Windows 10 update

Gebruikers melden dat reeds stabiele apparaten het na het updaten van Windows 1- ineens niet meer doen. Er zijn verschillende symptomen gemeld. Van het crashen van printer software tot het niet draadloos kunnen verbinden; er gaan allerlei dingen mis.

Volgens TechRadar ondervinden vooral gebruikers met een printer van het merk Ricoh problemen. Tegelijkertijd klagen ook mensen die iets willen printen met een Brother, Canon, Kyocera, HP, Toshiba en Panasonic printer.

Workaround

Vooralsnog moeten getroffen gebruikers het doen met een van de volgende twee workarounds. Volgens sommigen verhelpt het her-installeren van printer-drivers het probleem. De andere workaround is om de Windows 10-update terug te draaien. Ondertussen werkt Microsoft naar verluidt al aan een oplossing en moet straks iedereen weer lekker kunnen printen.

Maar al dit gehannes met updates komt Microsoft natuurlijk niet ten goeden. Het bedrijf is een beetje een rommeltje de laatste tijd. Enerzijds is het natuurlijk niet makkelijk om het grootste PC besturingssysteem op aarde te zijn. Er zijn altijd uitzonderingen, configuraties, onvoorziene omstandigheden die zelfs de best geteste updates de nek om doen. Aan de andere kant, met zo’n omzet en user base moet het update-proces toch wel wat soepeler gaan dan dit.. toch?