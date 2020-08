Windows 10 update? Wacht maar weer!

Toch weer bugs in Windows 10 ‘Tuesday update’. Zucht…

Windows 10 heeft om de dinsdag een ‘update Tuesday’. Hiermee worden kleinere updates geïnstalleerd en bugs uit eerdere updates hersteld. Na de patch van afgelopen dinsdag leken er geen klachten te zijn, maar helaas.

Windows 10 update niet te installeren

Gebruikers van Windows 10 met de update van november 2019 (1909) en mei 2020 (2004) die proberen de updates (met respectievelijk nummer KB4565351 en KB4566782) te installeren hebben wellicht geluk bij een ongeluk, want veel gebruikers die dit proberen melden dat dit niet kan. Zij krijgen bij installatie foutmeldingen met nummers 0x800f0988, 0x800f081f of 0x800f08a. Ook als de installatie wel lukt is het leed nog niet geleden.

Windows 10 blijft stil en blauw na installatie

Gebruikers die wel een ‘succesvolle’ update konden installeren hebben inmiddels een ander probleem. Bij hen functioneert de audio niet meer. Headset, webcam en mic zijn allemaal verdwenen uit het configuratiescherm. Weer andere gebruikers melden het gevreesde ‘blue screen of death’.

Wat nu te doen?

Tegen beide problemen is voorlopig nog geen remedie gevonden. Men adviseert een herinstallatie als je niet kunt installeren, maar dat heeft volgens getroffen gebruikers geen effect. Voor de getroffenen en degenen die zeker willen weten dat ze geen verdere problemen ervaren zit er dus niets anders op dan te wachten tot Microsoft een nieuwe patch uitgeeft. Daarmee is er weer een nieuw hoofdstuk aan het eindeloze boek met storingen toegevoegd. We begrijpen steeds beter waarom Microsoft met liefde miljoenen betaalt aan hackers.

Bron: Windowslatest