Windows 10 update verstoort games en films

Een relatief oude update voor Windows 10 zou het spelen van games en films verstoren.

De laatste tijd veroorzaken Windows 10 updates regelmatig simpele functies zoals Gmail en printen. Nu ontdekken gebruikers van het populaire besturingssysteem wederom een probleem na de Windows 10 May update. Tijdens zowel gamen als films kijken zouden gebruikers problemen met Windows 10 ondervinden. Wat is er aan de hand?

Windows 10 veroorzaakt stotteren

WindowsLatest schrijft vandaag over vreemde ESENT waarschuwingen bij verschillende gebruikers. Dit stukje van Windows zorgt voor data-opslag en het onderhouden van de media-catalogus. Maar de foutcode is niet het enige probleem. Dezelfde bug in de Windows 10 update van mei zou voor problemen zorgen tijdens het spelen van games en/of films kijken.

Op Reddit schrijven enkele gebruikers dat ze de foutmelding kregen tijdens het gamen. Eén Reddit-poster zegt dat hij/zij de foutmelding kreeg, waarna de game eventjes begon te stotteren. Een andere gebruiker beschrijft eenzelfde incident tijdens het spelen van Rainbow Six Siege. Vervolgens reageert er iemand die eenzelfde ervaring had tijdens het spelen van Warzone. Bij technische problemen is de game in kwestie veelal schuldig, maar het blijkt meerdere spellen te treffen.

Weer andere gebruikers melden problemen met de Windows-eigen Films & TV app. Ook zouden PC’s wel eens crashen na het wakker worden uit slaap-modus.

Geen oplossing, wel workaround

Het gekke is dat de update van afgelopen mei dus de problemen lijkt te veroorzaken. De update terugdraaien en een oudere versie van Windows 10 gebruiken lijkt tot nu toe de meest effectieve workaround te zijn. Ook het opnieuw opstarten van PC’s zou sommige getroffenen helpen.

Over een eventuele fix heeft Microsoft nog niks bekend gemaakt.