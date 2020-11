Windows 10 updates slopen controlepaneel en systeemzwakte - Apparata

Windows 10 gaat op de schop en dat merken de liefhebbers van het controlepaneel.

Windows 10 krijgt regelmatig updates. De oktober-update heeft voor de liefhebbers van het controlepaneel een vervelende verrassing in petto. Daarnaast komt er volgende week een update die afrekent met een systeemzwakte.

Het controlepaneel van Windows is bij veel mensen favoriet. Hoewel het ontwerp niet erg fancy is, is het wel gebruiksvriendelijk. Vanaf 1 plek kan je allerlei toepassingen voor apparatuur en systemen regelen. Toch wil Microsoft graag dat je de instellingen-app gebruikt. Tot nu toe had men de keuze en bleek het controlepaneel favoriet.

Klaarblijkelijk is dat echt niet de bedoeling, want nadat men flash weg sloopte heeft men het in de oktober-update voorzien op het controlepaneel. Als je na het installeren van de oktober-update het controlepaneel aanklikt wordt je direct doorgeleid naar de instellingen-app. Ook blijkt dat Microsoft een stokje steekt voor pogingen om een workaround te creëren. Het is dus echt over voor het bij velen geliefde controlepaneel.

Naast de oktober-update kun je volgende week een andere, kleinere update verwachten. Deze update wordt speciaal ontwikkeld om een zero-day zwakte op te lossen. Deze zwakte, die ontdekt werd door Google zorgt ervoor dat hackers malware op pc’s met Windows 10 kunnen plaatsen. Google signaleert dat cybercriminelen de zwakte actief gebruiken. Via een -inmiddels gefixte- bug in Google Chrome konden zij de computers besmetten. Google gaf een kennisgeving aan Microsoft en conform afspraken had Microsoft 7 dagen om een patch uit te brengen. Die deadline verliep en daarom maakt Google haar bevindingen nu bekend. Microsoft geeft in een reactie aan dat zij aan de update werkt en dat deze naar verwachting binnen gepubliceerd wordt.

Tot die tijd hoeft men zich volgens Google en Microsoft geen zorgen te maken. Er worden alleen specifieke computers aangevallen. Bovendien herkennen antivirusprogramma’s deze aanvallen inmiddels, dus als je de laatste versie van jouw antivirusprogramma hebt gedownload zou er geen probleem moeten zijn.

Meer bugs gefixt

Naast het verdwijnen van het controlepaneel en het verhelpen van deze zwakte komen er meer bug-fixes mee met een volgende update. Build 20251 bevat onder andere fixes waarmee problemen rondom opstarten en freezen van de pc worden opgelost. Ook worden veel bugs die met het afspelen van media te maken hebben worden gefixt. De volledige lijst zie je hier. Helaas moeten we erop bedacht zijn dat de updates ook weer nieuwe bugs zullen veroorzaken, maar daar houden we je uiteraard van op de hoogte.