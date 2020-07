Windows 10: installeer deze 2 veiligheidsupdates direct!

Microsoft grijpt voor Windows 10 in bij updatecyclus.

Microsoft heeft in Windows 10 2 veiligheidsproblemen gespot. Door gebruik te maken van een zwakte in het systeem kunnen kwaadwilligen van een afstand commando’s geven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus grijpt Microsoft in. Naast de reguliere ‘update tuesday’ geeft men nu twee spoedupdates uit. Deze kun je het beste direct installeren.

Wat is er aan de hand met Windows 10?

Een ontwikkelaar was bezig om een programma te ontwikkelen. Toen hij de connectiviteit met Windows 10 onderzocht ontdekte hij naar eigen zeggen 15 zwaktes in het systeem. Twee van deze zwaktes heeft Microsoft met deze spoedupdate naar eigen zeggen opgelost.

Met deze zwaktes konden hackers inbreken op de wijze waarop bestanden via een codex naar het geheugen worden gezet. Microsoft heeft voor beide zwaktes inmiddels een hulppagina aangemaakt. Deze kun je hier en hier vinden.

Hoewel Microsoft benadrukt dat de zwaktes nog niet zijn misbruikt heeft het concern wel een spoedupdate uitgegeven om beide problemen aan te pakken.

Windows 10 met spoed updaten

Microsoft geeft aan dat men de updates vanzelf uitrolt en daarna automatisch laat installeren. Vraag is echter of dit goed gaat komen. Als je echt zeker wilt zijn kun je beter zelf direct de updates uit te voeren. Dit doe je door in het menu te kiezen voor ‘instellingen’ (het tandwiel in het startmenu) en vervolgens naar beneden te scrollen. Daar zie je de optie ‘bijwerken en beveiliging’ en die kun je aanklikken.

Als er updates beschikbaar zijn kun je ze op die plek vinden en direct downloaden en installeren.

Is het besturingssysteem een gatenkaas?

Inmiddels kunnen we ons afvragen waarom dit maar blijft gebeuren. Zeker wanneer we nagaan dat we dit jaar al de drie grootste veiligheidsupdates uit de geschiedenis hebben gehad. In maart, april en juni hebben we bij elkaar al 357 bugfixes ontvangen. Het is dan ook opmerkelijk dat deze twee, kennelijk grote zwakheden, nog niet eerder opgemerkt zijn. Dit temeer omdat Microsoft de afgelopen periode alleen noodzakelijke updates heeft uitgebracht. Al met al dus weer een pijnlijke situatie voor Microsoft.