Windows 11 beta is uit en kun je nu downloaden

Een eerste veilige kennismaking kan nu door middel van de eerste Windows 11 beta. Downloaden en installeren kan nu.

Kijk je uit naar Windows 11 en kun je niet wachten om met het nieuwe OS aan de slag te gaan? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Geef je dan zeker op voor het Windows Insider Program, voor zover je dat nog niet gedaan had. Want alleen dan krijg je toegang tot de uitgegeven Windows 11 beta.

Deze beta is redelijk veilig uit te proberen. Dit is namelijk de eerste beta gericht op gewoon gebruik. De vorige testversie van Windows 11, die je ook wel kon uitproberen via het Windows Insider Program, was gericht op ontwikkelaars. Daar had je als nieuwsgierige consument niet zoveel aan. Dat is anders met de nieuwe en eerste echte Windows 11 beta.

Het advies is altijd om een beta te installeren op je computer die je niet gebruikt. De beta installeren op je eigen Windows 10 computer is niet aan te raden. Er bestaat een kans dat niet alles meer honderd procent functioneert. Bovendien is de stabiliteit niet zo goed als Windows 10, omdat je immers met een beta te maken hebt.

De eerste beta is gelanceerd onder de naam Windows 11 Insider Preview Build 22000.100.