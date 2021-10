Vandaag is het zover. De langverwachte Microsoft Windows 11 is er.

Het vernieuwde besturingssysteem van Microsoft komt vandaag uit. Het bedrijf heeft lang gewerkt aan deze versie en heeft ook veel visuele aanpassingen gedaan. Dat moest ook wel, Windows begon terrein te verliezen van Apple’s OS. We hebben al veel artikelen geschreven over wat er allemaal in zit, maar vandaag is het dus echt zover.

Windows 11 is er

Iedereen heeft Windows ooit gebruikt. Dat kan bijna niet anders. De eenvoudige manier van werken en de beschikbaarheid zijn de pluspunten. Als je vandaag je computer aanzet, verwacht dat niet gelijk dat je de update binnen kan krijgen. De uitrol van het besturingssysteem zal in verschillende fasen uitgerold worden. Dat begint dus vandaag, maar het geheel duurt langer dan één jaar.

Je kunt natuurlijk wel al checken of jouw computer klaar is voor de update. Ga naar je systeem en klik op Windows Update of via PC Health Check. Daar kan je zien of je computer überhaupt de update wel aan kan.

Office 2021 en meer

Office werkte al goed, en dat heeft Microsoft door. Er zijn dus niet heel veel aanpassingen. Het uiterlijk wordt wat strakker en er zal een nachtmodus zijn. Handig als je in de avond nog moet doorwerken. De prijs van Office 2021 is 150,- euro voor consumenten. Upgraden hoeft niet, de versie uit 2019 is nog beschikbaar.

Kennen we Skype nog? Niet echt. Tijdens de pandemie zijn andere grote bedrijven op dezelfde techniek gesprongen. Dit deed Microsoft met Teams. Skype is dus helemaal verdwenen en vervangen voor Teams. Gamers opgelet, met Windows 11 kan je via Auto HDR minder visuele sterke games ook in HDR afspelen. Let op, je monitor moet hier wel voor geschikt zijn.