Windows 11 komt met iets vervelends

Veel gebruikers zijn boos op Microsoft omdat Windows 11 met een nieuwe vereiste komt.

Het wordt namelijk binnenkort bij Windows 11 Pro verplicht een Microsoft-account te hebben. Het besturingssysteem vereist ook dat gebruikers tijdens het installatieproces verbonden zijn met internet.

Windows 11 verplichting is iets vervelends

Opvallend is dat Windows 11 straks het enige grote besturingssysteem is dat een account vereist om toegang te krijgen tot basisfuncties. Microsoft zal Windows 11 Pro-gebruikers binnenkort dwingen een Microsoft-account aan te maken en verbonden te zijn met internet voor het eerste installatieproces. De nieuwe vereisten weerspiegelen die voor Windows 11 Home, waarvoor een internetverbinding en een account nodig zijn sinds de lancering in oktober vorig jaar.

Concurrenten zoals Apple doen dit niet. Met macOS kun je tijdens de installatie een lokaal account maken en Android brengt je op dezelfde manier naar het startscherm zonder in te loggen. Zelfs Chrome OS, een cloudgecentreerd besturingssysteem, heeft een gastmodus voor eenvoudig browsen zonder account.

Gebruikers

De nieuwe regel zou geen invloed moeten hebben op degenen die al een geconfigureerd lokaal account hebben. Of degenen die een aangepaste gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om in te loggen op werk-pc’s. Dit merkt Ars Technica op.

Gebruikers reageren niet positief. Het wordt namelijk hiermee veel moeilijker om computers te doneren of te verkopen. Ook is het lastiger een computer voor iemand anders in te stellen. Microsoft krijgt hiermee tevens een functie in handen waarmee ze meer gegevens kunnen verzamelen over hun gebruikers.