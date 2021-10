Windows 11 komt met nieuwe mediaplayer. Eindelijk.

Microsoft

Tijdens een Microsoft- webcast heeft het bedrijf de nieuwe mediaplayer van Windows 11 geïntroduceerd. En dit werd tijd ook.

Je kunt Windows 11 vanaf 5 oktober downloaden. De upgrade heeft veel vernieuwingen, waaronder dus de mediaplayer. Deze kwam aan bod tijdens een webcast. Het is onduidelijk of dit nou wel de bedoeling was. Het leek erop dat de mediaplayer namelijk per ongeluk in beeld kwam bij het presenteren van video die niet op fullscreen werd gezet. Nou goed, feit blijft dat er een vernieuwde mediaplayer komt.

Windows 11 mediaplayer

Media Player, zo heet de toepassing, kwam in beeld tijdens een video op de webcast. Daarin is een tijdsbalk te zien, met daaronder allerlei bedieningsknoppen. Het lijkt erop dat er dus een nieuwe mediaplayer komt. Deze zat overigens niet in de testversie die openbaar is, wat het nog verwarrender maakt. Toch is het een welkome verrassing. Dit omdat Windows 10 hiervoor standaard drie apps heeft. Dat is niet echt handig. Dit zijn de apps Groove Music, Windows Media Player en Films en TV. Als deze drie nou samengevoegd worden, dan zou dat een stuk werkbaarder zijn.

Eerder werd bevestigd door Microsoft dat het systeem gestroomlijnder en logischer zou zijn. Nu heb je diverse programma’s voor dingen die je eigenlijk ook zou kunnen samenbrengen.

Besturingssysteem

Microsoft vertelde in de livestream verder alles over de Windows 11 widget’s die eraan komen. Ook het knipprogramma, fotobewerkingsapp, Paint en een klok komen aan bod. De mediaplayer kwam helemaal op het einde.

5 oktober is het dan zover. Je krijgt vanzelf een melding op je computer als je de upgrade kan doen.