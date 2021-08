De nieuwste versie van het besturingssysteem van Microsoft Windows 11 komt mogelijk eerder dan verwacht was. Lees hier wanneer.

Het populaire besturingssysteem is al lange tijd het onderwerp van gesprek. Iedereen wacht erop en kijkt er reikhalzend naar uit. Er is al een bètaversie uit, die je kan zien als een eerste kennismaking. De echte uiteindelijke versie voor het grote publiek komt ergens dit jaar.

Windows 11 komt eerder

Windows Latest houdt een start aan dat nu op eind oktober staat. En dat is eerder, want Microsoft noemde een releasedatum van rond de feestdagen van 2022. Het laatste gerucht dat het oktober gaat worden -dus een volle maand eerder- komt van een website van Microsoft over Windows 11- drivers. De ontwikkelaars van deze drivers kregen namelijk een (nieuwe) deadline om drivers te plaatsen voor het nieuwe besturingssysteem. Dit is dus een goede indicatie dat Microsoft het besturingssysteem eerder gaat introduceren.

Het bedrijf merkt hierbij op dat ‘partners die compatibiliteit willen bereiken voor systemen die worden geleverd met Windows 11, versie 21H2, kunnen tot 24 september 2021 drivers installeren voor componenten die compatibel zijn met Windows 10, versie 2004.’

Deadline eerder

De drivers zullen dus een stuk eerder voor de release worden geleverd. Dit omdat er dan nog voldoende tijd is om het besturingsprogramma te testen. En er mogelijke bugs uitgehaald kunnen worden voor de lancering. Windows Latest merkt hierbij op dat het de verwachting is dat Windows 11 vier werken hierna verschijnt. En als we dan gaan rekenen komen we uit op eind oktober.

Ook naast de deadline voor drivers zijn er verschillende indicaties die suggereren op een eerdere release. In een gelekt rapport van Intel staat bijvoorbeeld dat Windows 11 de ‘oktober 2021 update’ wordt genoemd. De Amerikaanse supermarktketen Walmart schreef eerder (per ongeluk?) op hun website dat de lancering in oktober zou zijn.