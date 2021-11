Windows 11 krijgt een speciale SE-versie

Windows 11 SE komt onder meer standaard naar de tegelijkertijd aangekondigde Surface SE

Na het reguliere Windows 11 komt Microsoft nu met een SE-variant op maat gemaakt voor het onderwijs.

Microsoft zet stevig in op Windows 11, wat niet heel gek is gezien het een van de betere besturingssystemen van het merk tot dusver is. Zoals met Windows 10 zoekt het bedrijf ook hier weer nieuwe markten op om het OS te kunnen slijten. Daarvoor kondigt Microsoft Windows 11 SE aan, een speciale versie van Windows 11 voor goedkope laptops voor in het onderwijs. En je krijgt er nog Word, Excel en PowerPoint standaard bij.

Windows 11 SE

De reeds aangekondigde SE-variant van het besturingssysteem is in de meeste opzichten niet veel veranderd. Het geheel is vooral in randfuncties wat ingeperkt om beter aan te sluiten op de wensen van scholieren. Zo zijn de Widgets en de Microsoft Store hier niet beschikbaar. Ook openen applicaties standaard in een volledig scherm, aangezien laptops voor de onderwijsmarkt doorgaans een klein scherm hebben.

Daarnaast is ook de backend van Windows 11 SE op scholieren gericht. Zo maakt het OS standaard backups naar de cloud. Voor beheerders van een netwerk zijn er ook wat extra mogelijkheden. De uitrol van updates kan bijvoorbeeld gecentraliseerd geregeld worden.

vs ChromeOS

Het nieuwe besturingssysteem speelt duidelijk op een markt in die momenteel gedomineerd wordt door ChromeOS. Het lichte besturingssysteem komt standaard met goedkopere laptops die gericht zijn op scholieren en leeraren. Door de pandemie hebben veel scholen de overstap naar een meer digitale vorm van lesgeven gemaakt. Microsoft wil dan ook overduidelijk een graantje meepikken met deze zeer lucratieve ontwikkeling.