Windows 11 met workaround toch te installeren op oude PC’s

Talloze computers zijn op basis van de systeemeisen van Windows 11 uitgesloten van en upgrade, maar gelukkig is er een simpele workaround.

Microsoft heeft relatief strenge systeemeisen gesteld voor Windows 11. Veel gebruikers met een iets oudere computer zijn verontwaardigd dat ze ondanks hun solide machine geen toegang krijgen tot het aankomende besturingssysteem. Gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome. Door middel van een simpele workaround kunnen veel meer gebruikers dan gedacht eind dit jaar upgraden naar Windows 11.

Windows 11 workaround

Microsoft sluit alle Intel-processoren vóór de 8e generatie uit van Windows 11, op enkele uitzonderingen na. Ook Ryzen 1000-serie cpu’s krijgen geen officiële goedkeuring van het bedrijf. Toch stellen veel gebruikers na meerdere previewversies dat het OS gewoon prima draait op hun machine.

Ook Microsoft zegt tussen de regels door dat het waarschijnlijk allemaal wel goed komt met “niet ondersteunde” computers. In een blogpost legt het miljardenbedrijf uit dat 99,8% van alle ondersteunde PC’s zonder crashes Windows 11 kunnen draaien. Niet ondersteunde PC’s hebben 52% meer crashes. Dat betekent dat in grofweg 99,7% van alle gevallen er alsnog niets aan de hand is.

Daarom suggereert Microsoft impliciet een workaround waarbij enthousiastelingen door middel van een ISO-bestand alsnog Windows 11 kunnen installeren op ieder systeem. Natuurlijk garandeert Microsoft niets. Je hebt geen verbeterde beveiliging, drivers kunnen eventueel niet werken en je kan (ietsje) vaker een crash verwachten.

Desalniettemin is dat goed nieuws voor een vermoedelijk gigantische groep gebruikers. Tal van PC-eigenaren kunnen met een dergelijk disc-bestand een schone installatie uitvoeren. Het alternatief is immers een hele nieuwe PC bouwen om het nieuwe besturingssysteem te kunnen ontvangen.

Bron: The Verge