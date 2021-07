Windows 11 op een OnePlus 6T kan games draaien - Apparata

Een OnePlus 6T is krachtiger dan je misschien dacht, de smartphone kan met Windows 10 en 11 gewoon games draaien!

OnePlus levert zijn toestellen met OxyGenOS. Een eigen OS, met de basis gelegen in Android. Maar je kunt natuurlijk ook andere software installeren op de telefoon. Bijvoorbeeld Windows 10. Natuurlijk draait de smartphone daar niet geweldig op. Bovendien gooi je een hoop functionaliteiten over boord. Maar dat het kan is wel grappig. Een slimme kop heeft het voor elkaar gekregen om Windows 10 en 11 te installeren op een OnePlus 6T.

Niet alleen werkte het OS tamelijk soepel op de smartphone. De handige harry installeerde op deze manier tevens een aantal games op de telefoon. Gewoon om uit te testen of het allemaal een beetje vloeiend werkte zo. Het ging hier onder andere om Crysis (jawel) en Hitman 4. Wat denk je. Het werkt gewoon! Het gaat hier om de desktop ARM versie van Windows 10 en 11, dat totaal niet geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik.

En dan hebben we het het hier ook nog over een tamelijk ‘oude’ smartphone dat Windows 10 en 11 draait, in het geval van de OnePlus 6T uit 2018. Inmiddels zijn we aangekomen bij de OnePlus 9 Serie, om maar aan te geven dat de 6T alweer een tijdje meegaat.