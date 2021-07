Windows 11 op je Mac installeren - Apparata

De nieuwste versie van Windows, versie 11, installeren op je Mac. Kan dat eigenlijk?

Op dit moment nog niet nee. Maar er zit iets in de pijplijn. Windows 10 is al jaren op meerdere manieren beschikbaar op je Mac. Via Bootcamp als je een Intel-processor hebt, of via Parallels in het geval van een M1-chipset. Hoe zit het dan met Windows 11 op een Mac, dat later dit jaar verschijnt?

Windows 11 op je Mac

Parallels heeft inderdaad bevestigd bezig te zijn met het ontwikkelen van Windows 11 voor de Mac. Daarover bericht iMore. Het is echter nog onduidelijk wanneer je daadwerkelijk de nieuwste versie van Windows op je Apple-computer kunt installeren. Zelfs een indicatie van een mogelijke lancering blijft uit. Vermoedelijk zal eerst Windows 11 gewoon verschijnen voor de PC. Pas op een later moment, wellicht pas in 2022, op de Mac. Mocht je haast hebben met de overstap dan zit er niets anders op dan geduldig af te wachten.

Windows op Mac is sowieso wat minder vanzelfsprekend geworden. Parallels werkt prima, maar Bootcamp is en blijft de makkelijkste toepassing. Er is echter geen ARM Windows-versie die compatibel is met Bootcamp. En voor zover bekend heeft Microsoft er geen haast mee om een dergelijke versie uit te brengen waardoor het mogelijk wordt om Windows via Bootcamp op een M1 Mac te installeren. Jammer, maar helaas.