Windows 11 op oude computer installeren niet zonder gevaar

Er is een workaround om Windows 11 op een oude computer te krijgen, maar nu waarschuwt Microsoft voor gevaren.

Microsoft heeft voor Windows 11 een lijstje opgesteld met systeemeisen. Voldoet je computer daar niet aan, dan kun je de nieuwste Windows niet zomaar installeren. Er is echter een loophole, waar we gisteren ook al over schreven. Microsoft is inmiddels op de hoogte van die loophole om Windows 11 op een oude computer te installeren. Het Amerikaanse techbedrijf waarschuwt echter hiervoor.

Want ja, je kunt inderdaad Windows 11 op deze manier op een oude computer installeren. Maar Microsoft zegt tegenover The Verge dat je dan niet in aanmerking komt voor officiële updates. Ook hoef je geen veiligheid updates te verwachten voor de drivers op je computer. Kortom, vroeg of laat loop je een risico als je Windows 11 gebruikt in combinatie met het internet. En wat is een PC anno 2021 zonder internetverbinding? Hackers kunnen op gegeven moment een ingang gevonden hebben in een oude versie van Windows 11. Daarom is het ook zo belangrijk om updates te installeren. Maar dat kan dus niet via de loophole methode.

Kortom, Windows 11 op je oude computer is niet zo’n goed idee. Tenzij je de updates ook weer via een loophole kunt installeren. Maar dan zou ik zeggen, sla je spaarvarken stuk en koop gewoon een nieuwe computer. Want op deze manier Windows 11 ervaren is nu niet bepaald de beste manier.