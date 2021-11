Windows 11 wordt sneller uitgerold

Microsoft

Windows 11 wordt door Microsoft sneller uitgerold. Hierdoor kan jij eerder over het besturingssysteem beschikken.

Het besturingssysteem van Microsoft is en blijft ongekend populair. Veel mensen zitten te wachten om de nieuwste versie te installeren op de PC. Nu heeft Microsoft goed nieuws. Het bedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het het tempo van de uitrol van het besturingssysteem opvoert en het breder beschikbaar maakt.

Windows 11 sneller uitgerold

Dat is fijn dus. Maar je moet wel aan wat eisen voldoen, wil je deze versie naar je computer halen. Je systeem moet versie 2004 of later van Windows 10 zijn en je moet de onlangs door Microsoft uitgebrachte onderhoudsupdate van 14 september 2021 geïnstalleerd hebben. Heb je dit voor elkaar, dan kan je rechtstreeks upgraden naar Windows 11.

Als je van plan bent om voorlopig Windows 10 te blijven gebruiken, dan kan dat. Het bedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het is begonnen met de uitrol van de update van november 2021 voor het besturingssysteem. Vooruitkijkend is Microsoft van plan om Windows 10 te verplaatsen naar een jaarlijkse cadans voor functie-updates, in lijn met Windows 11.

Systeemvereisten

De systeemvereisten zijn bekend en kan je vinden op de website van Microsoft. Net als voorheen raadt Microsoft af om Windows 11 te installeren op een apparaat dat niet aan de systeemvereisten voldoet. Dit is overigens nog wel mogelijk. Een ding om in gedachten te houden is dat je mogelijk geen updates ontvangt op een PC met een niet-ondersteunde processor. Toen het Amerikaanse bedrijf op 4 oktober voor het eerst Windows 11 uitbracht, zei het te verwachten dat het de upgrade medio 2022 voor alle in aanmerking komende apparaten zou aanbieden.