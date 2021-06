Windows 11 upgrade - Zo check je of je PC compatibel is - Apparata

In deze guide leggen we haarfijn uit hoe je automatisch en handmatig kan checken of je PC compatibel is met Windows 11.

Later dit jaar komt Microsoft in principe met Windows 11 maar dat is alleen voor nieuwe PC’s. Vanaf begin 2022 kunnen gebruikers met Windows 10 upgraden naar het gloednieuwe besturingssysteem. Maar kan je PC dat wel aan? Met iedere nieuwe versie van het OS worden de systeemeisen ook wat hoger. In dit artikel leggen we daarom uit hoe je het beste kunt controleren of je PC compatibel is met Windows 11.

Is je PC compatibel met Windows 11?

Iedereen die begin 2022 wil upgraden naar Windows 11, zal zich even moeten afvragen of dat wel mogelijk is. Het goede nieuws is dat grofweg alle moderne PC’s het besturingssysteem aan zullen kunnen. Windows draait immers niet op 1,3 miljard apparaten als alleen PC’s van NASA het aankunnen. Het slechte nieuws is dat de systeemeisen op sommige vlakken vier keer zo hoog zijn als bij Windows 10.

Health Check

Gelukkig heeft Microsoft een speciale app genaamd PC Health Check om te controleren of je PC compatibel zal zijn met Windows 11. Je kunt PC Health Check via MIcrosoft’s blogpost downloaden (hier is een directe downloadlink).

Installeer de applicatie, klik op voltooien

de applicatie, klik op Open PC Health Check (PC statuscontrole in het Nederlands)

Klik op Nu Zoeken. De app controleert of je PC de upgrade aan kan

Wederom goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de app alles voor je controleert en ook andere handige functies biedt. De ‘gezondheid’ van je systeem kan met de applicatie verbeterd worden.

Het slechte nieuws is dat de app nog al eens een foutief negatieve uitslag kan geven. Mijn PC zou niet compatibel zijn met het OS. Maar mijn systeem overstijgt verreweg de minimale eisen. Microsoft is zich bewust van het probleem en werkt aan een oplossing.

Systeemeisen

Om de willekeur van de app even te ontstijgen, kun je natuurlijk ook zelf checken wat de systeemeisen voor Windows 11 zijn. Hieronder een opsomming van alle eisen waar je computer aan moet voldoen.