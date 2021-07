Windows 365 aangekondigd, dit kun je ermee

Een nieuw 365 product, dit keer in vorm van Windows, door Microsoft. Maar wat kun je ermee?

Met de 365 producten richt Microsoft zich op de cloud. En dat is met de komst van Windows 365 niet anders. Feitelijk kijk je naar Windows 10, maar dan te gebruiken op allerlei verschillende apparaten via de cloud. Het is geen vast OS op één computer. In de praktijk betekent dat je ‘jouw’ Windows kunt gebruiken op bijvoorbeeld onbekende apparaten. Je hoeft geen laptop mee te nemen op die manier.

De lancering van Windows 365 is op 2 augustus van dit jaar. In eerste instantie betreft het een virtuele omgeving van Windows 10, later komt er uiteraard de overstap naar Windows 11. Je kunt in principe 365 gebruiken op allerlei verschillende apparaten. Zelfs op een Mac of Linux. Microsoft heeft het platform ontwikkeld door middel van het eigen Azure Virtual Desktop.

Windows 365 kan gebruikt worden tot op acht verschillende apparaten. Het OS komt met 16 GB RAM geheugen en 512 GB opslag. De cloud oplossing is vooral gericht op de zakelijke markt. Reken er dus niet op om ergens je 365 te openen, om vervolgens lekker te gaan zitten gamen. Daar is dit virtuele OS niet op gericht. Waar het handig in kan zijn is dat je werk een virtuele omgeving bouwt door middel van 365. Vervolgens kun je die omgeving laden op je thuiscomputer en hoeft de werkgever geen eigen hardware te verstrekken. Je voorkomt daarnaast dat werk zijn intrede doet in je privé omgeving, omdat 365 een eigen OS is. Best slim.

Het is nog niet bekendgemaakt door Microsoft wat deze virtuele vorm van Windows moet gaan kosten. Pas in augustus, een dag voor de lancering, maakt het Amerikaanse techbedrijf dit bekend.