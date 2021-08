Windows 365 is zo populair dat Microsoft de proefperiode staakt

Luxeproblemen voor Microsoft, het Amerikaanse techbedrijf staakt de Windows 365 proefperiode vanwege populariteit.

Deze week werden de prijzen bekendgemaakt van de cloud service van Windows 365. Ik kan me zo voorstellen dat je zoiets iets wilt uitproberen voordat je meteen een abonnement afsluit. Nou, je bent niet de enige. De vraag naar de proefperiode van Windows 365 is zo extreem dat Microsoft genoodzaakt is de boel te annuleren.

Windows 365 proefperiode

Wie erin geslaagd is een succesvolle proefperiode te ontgrendelen kan deze gewoon gebruiken. Nieuwe gebruikers krijgen helaas een nee te horen van Microsoft. De reden is simpel. Door de grote vraag naar de Windows 365 proefperiode heeft het techbedrijf niet genoeg servercapaciteit.

Wie Windows 365 wilt uitproberen krijgt simpelweg van Microsoft te horen dat je maar een abonnement moet afsluiten. Het is niet anders. Het is nog onbekend wanneer de proefperiode terugkomt. Je kunt je wel registeren om een melding te krijgen. Microsoft wilt eerst de capaciteit voor het proefprogramma verder uitbreiden. Op de internetpagina van Windos 365 zie je het bericht staan dat er momenteel geen capaciteit meer is om te proberen.