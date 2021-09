Windows krijgt gepersonaliseerde functie die superhandig is!

Microsoft

Microsoft introduceert een nieuwe gepersonaliseerde functie voor Windows die voor jou heel handig is. Lees hier wat het is.

Nieuwsfeeds zijn niet nieuw. Er zijn er ook heel veel van, maar Microsoft liep daar altijd een beetje in achter. Daarom introduceert het bedrijf nu een vernieuwde gepersonaliseerde nieuwsdienst genaamd Start. De feed wordt toegevoegd in de taakbalk van Windows 10 en in het gedeelte met Windows 11-widgets. Je hebt er ook toegang toe via het web, iOS- en Android-apps en de nieuwe tabbladpagina in Microsoft Edge.

Gepersonaliseerde functie in Windows

Het is niet zomaar een feed. Start put uit Microsoft’s expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning (evenals menselijk beheer) om een ​​nieuwsfeed te maken met up-to-date informatie die is afgestemd op je eigen interesses. Het beheert nieuws van meer dan 1.000 uitgevers over de hele wereld.

En net zoals bij de concurrenten: hoe meer je Start gebruikt en aangeeft waarin je geïnteresseerd bent, hoe dichter de feed bij de dingen komt waar je het liefst over leest. Je kunt de app vertellen wanneer je een uitgever of verhaal ziet waar je niet enthousiast over bent, of op de knop Personaliseren drukken om de feed te verfijnen wanneer je maar wilt. Je voorkeuren zijn gekoppeld aan je Microsoft-account, dus de service moet dezelfde ervaring bieden op alle platforms waarop je bent ingelogd.

Start

De nieuwsfeed Start bevat informatiekaarten voor bepaalde belangrijke onderwerpen, zoals weer, verkeer, sport en financiën. Start vervangt Microsoft News. Het pictogram en de naam voor die app veranderen volgende keer dat gebruikers deze updaten. Degenen die de Microsoft News-website bezoeken, worden ook doorgestuurd naar de startpagina van Start.

Het bedrijf heeft wel voor een opvallende naam gekozen: Start. Dit kan natuurlijk voor verwarring zorgen, aangezien Microsoft al jaren de ‘Start- knop’ gebruikt in het besturingssysteem. Het is daarin tegen wel lekker herkenbaar.