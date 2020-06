Windows op je nieuwe ARM Mac? Vergeet het maar

De overgang van Apple van Intel naar ARM met Mac brengt ook nadelen met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot Windows.

Als je een nieuwe Mac koopt komt deze uiteraard met MacOS. Via het programma Boot Camp kun je echter heel eenvoudig Windows installeren op je MacBook of iMac. Dit besturingssysteem zal dan als extra geïnstalleerd worden, naast MacOS. Het voordeel hiervan is dat je programma’s kunt draaien via Windows die niet beschikbaar zijn op Mac. Denk aan bijvoorbeeld games.

Boot Camp draait een volwaardige versie van Windows. Het besturingssysteem van Microsoft is compatibel met AMD en Intel-procesoren, maar niet met de nieuwe ARM-processoren van Apple. Apple topman Craig Federighi geeft aan in de Daring Fireball podcast dat er inderdaad geen OS naast MacOS kan draaien op een ARM Mac.

Er is een omweg, maar dit kun je eigenlijk geen alternatief noemen. Binnen MacOS kun je met een virtuele omgeving alsnog Windows-toepassingen draaien. Dit gaat echter met de nodige lag en komt niet eens in de buurt van een volwaardige Windows ervaring.

Voor de mensen die graag zowel Windows als Mac gebruiken op een Apple-computer is dit slecht nieuws. Met de verschuiving naar ARM nemen we helaas afscheid van Boot Camp en dat is toch wel nadelig te noemen.