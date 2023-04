Winnende foto blijkt door AI gemaakt

Een fotograaf wilde discussie uitlokken, nam de proef op de som en zond een door Ai gemaakte foto in. Hij behaalde de eerste plaats zonder dat de jury het door had.

Consternatie bij de jury

Een verrassende inzending van de fotograaf Boris Eldagsen, Pseudomnesia | The Electrician, won op spectaculaire wijze de eerste prijs in de Vrije categorie bij de Sony World Photography Awards. Tot ontsteltenis van de jury weigerde de Duitse fotograaf de prijs. Zeker toen ze hoorden waarom. Want wat hij in had gezonden, was helemaal geen foto, maar een levensechte, door een generatieve AI samengestelde afbeelding. En als zodanig kwalificeerde het niet voor de wedstrijd, reden voor Eldagsen om de prijs af te wijzen.

Pseudomnesia | The Electrician, een Ai-gegenereerde ‘foto’ die de eerste prijs in de wacht sleepte. Bron: Boris Eldagsen/AI, fair use

Fotografie in de wereld van AI

Boris Eldagsen, een 52-jarige fotograaf uit Berlijn, werd als zovelen in creatieve beroepen geconfronteerd met de opkomst van AI. Om een discussie uit te lokken liet hij een Ai een afbeelding maken die levensecht lijkt en stuurde deze in bij de fotowedstrijd Sony World Photography Awards.

Vakjury ontkent

Dit was natuurlijk vernederend voor de vakjury, die duidelijk niet doorhad dat de bewuste inzending een product van een AI was. Ze beweerden achteraf dat ze wel degelijk doorhadden dat het hier om een door een kunstmatige intelligentie gegenereerde afbeelding ging.

Erg plausibel is dat verhaal natuurlijk niet, waarom zouden ze aan een AI-afbeelding de eerste plaats toekennen als duidelijk sprake is van een fotografiewedstrijd? Jammer is dat ze niet ruiterlijk toegaven dat ze er in waren getuind.

In één klap wereldberoemd

Eldagsen heeft voorgesteld om het prijzengeld, zo’n vijfduizend euro, te doneren aan een fotografiefestival in de Oekraïense stad Odessa. En wat de wereldwijde bekendheid betreft, Eldagsen heeft zelfs de BBC en tal van andere media met een miljoenenpubliek gehaald. Deze publiciteit stelt waarschijnlijk de exposure die hij zou hebben gehad door het winnen van de prijs, verre in de schaduw.