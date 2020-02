Wint PlayStation 5 door de controller?

De techneuten van Sony hebben een unieke eigenschap voor de PS5-controller bedacht.





In de slag om de koper van de nieuwste consoles, die Xbox Series X en PlayStation 5 uitvechten heeft Sony weer een stap gezet. Deze keer blijkt dat zij van plan zijn om ook de Dualshock 5-controller nog geavanceerder te maken.

Patentwatchers zagen namelijk een patent waarin Sony diverse opties voor het draadloos laden van de controller heeft vastgelegd. In één optie plaats je de controller in een houder. De houder wordt dan draadloos opgeladen door het basisstation en je kunt dan verder gamen met de houder om de controller.

Ook heeft Sony een variant gepatenteerd waarbij je de controller met een draad kunt verbinden aan de lader, maar dit lijkt erg onvriendelijk.

In beide gevallen lijkt het erop dat de techniek van draadloos laden zo is ontwikkeld dat deze als accessoire kan worden gekocht. Daarmee kan ook de controller voor bijvoorbeeld de PS4 voorzien worden van de mogelijkheid om draadloos te laden. We zagen dit al eerder bij de te verwachten back buttons, die ook al als accessoire voor de PS4 aangeboden worden.

Hoewel het altijd de vraag is in hoeverre technologie in patenten ook massaal in productie genomen wordt lijkt het draadloos laden van controllers een erg interessante ontwikkeling.

