Deze serie die je vroeger keek komt terug op Netflix - Apparata

Genoot jij vroeger als kind van de serie Winx? Je kunt Winx straks herbeleven op Netflix in een gloednieuw jasje.

Disney heeft er zijn handen vol aan om populaire films en series van vroeger in een live action jasje te steken. Maar wat Disney kan, dat kan ik ook. Moeten ze bij Netflix gedacht hebben. De kinderserie Winx Club komt terug als een live action serie op Netflix.

Winx Club was vanaf 2004 te zien op Nickelodeon. De animatieserie werd hier in Nederland uitgezonden met nagesynchroniseerde Nederlandse stemmen. Het gaat hier om de vriendengroep Stella, Flora, Tecna en Musa. Het voelde een beetje als Totally Spies, maar dan met een stuk meer magie.

Winx op Netflix

Nou, niet Totally Spies maar Winx Club trok de aandacht van Netflix. En daarom komt er een live action serie naar de Amerikaanse streamingdienst. Het is even wachten welke doelgroep Netflix precies aanspreekt met deze serie. Het lijkt vooral gericht op tieners. De serie heet Fate: The Winx Saga en verschijnt over een maand op Netflix.

De cast bestaat onder andere uit Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Freddie Thorp (Riven). Abigail Cowen (Bloom) en Danny Griffin (Sky). Brian Young (Vampire Diaries) is de schrijver van de serie.