Wist je dat: ‘bereikbaarheid’ werkt nog steeds op je iPhone

Een handige feature op je iPhone is er nog steeds: bereikbaarheid. Sinds de iPhone X is deze feature veranderd, maar hij is er nog wel!

De functie ‘bereikbaarheid’ op je iPhone is eigenlijk zo simpel als dat ‘ie briljant is. Wat is het en waarom?

Grotere schermen

Bereikbaarheid is een functie die elke iPhone sinds de 6 heeft. Daarvoor waren iPhones compact en was het scherm klein genoeg om met je rechterduim de hoek linksboven in je scherm aan te raken (of andersom). Daar zit namelijk vaak een knop om een stapje terug te gaan, wat je toch vaak doet. Vanaf de iPhone 6 en helemaal de 6 Plus kwam Apple voor het eerst met grote schermen (4,7 en 5,5 inch) en was het niet meer vanzelfsprekend dat je duim een volledige diagonaal kon maken over je scherm.

Bereikbaarheid iPhone

De oplossing was twee keer tappen op je homeknop. Dan activeerde je Bereikbaarheid op je iPhone. Deze functie zorgde ervoor dat je scherm naar beneden kwam en je ineens wel met je rechterduim bij de linkerhoek kon. Na het drukken ging het scherm weer terug naar normaal. Als je dit eenmaal een paar keer had gedaan en er behendig in bent geworden, is het een erg handige feature.

Bereikbaarheid vanaf iPhone X?

Vanaf de iPhone X groeide het scherm nog meer maar was er ook iets anders aan de hand: de homeknop ging weg. Zoals nu wel bekend is de homeknop vervangen door de ‘swipe balk’. Deze neemt de functie van homeknop op zich en ook dat is slechts een kwestie van gewenning totdat je die homeknop niet meer mist. Maar betekent dit dat Bereikbaarheid op je iPhone verleden tijd is?

Bestaat nog

Nee, zeker niet! Misschien weet je dit al lang, maar op elke iPhone met een swipe balk (X, XS (Max), 11 (Pro, Max), 12 en 13 (Mini, Pro, Max)) kun je nog steeds bereikbaarheid activeren. Om dit te doen moet je eerst zorgen dat het aanstaat in je instellingen (Toegankelijkheid – Aanraken). Vervolgens activeer je Bereikbaarheid door de swipe balk naar beneden te swipen. Daarmee gaat je scherm naar beneden en kun je bij de bovenkant van het scherm.

Even ietsje anders dan twee keer tappen op de homeknop dus. Misschien gebruik je deze feature al sinds je een iPhone X of nieuwer hebt, maar zo niet: dan weet je het nu!