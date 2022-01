Wist jij dat er een (compleet geflopte) Twitter ‘smartphone’ was?

Een apparaatje waarmee je snel kunt Tweeten: in de hoogtijdagen van Twitter klinkt dat geweldig. Waarom flopte de Twitter Peek, een soort Twitter smartphone, dan volledig?

Soms heeft iets alle potentie om een goed product te zijn. Als het in lijkt te spelen op een gat in de markt en als het goed past bij iets wat helemaal booming is. Wat dat betreft klinkt de Twitter Peek als een goed idee. Dit was een apparaatje uit 2008 wat maar één ding kon: tweeten.

Twitter Peek

Nee, echt. Het was een kleine handheld met een toetsenbord en een klein schermpje. Alles wat je nodig hebt om er helemaal op los te tweeten. Maar ook tweets lezen van mensen die je volgt op Twitter kon op de Peek. In de tijd dat je telefoon nog bedoeld was om te bellen en sms’en en Twitter eigenlijk alleen voor je computer was, klinkt het als een geinig idee.

Faal

Dus, werd het een succes? Zoals je kunt zien aan het feit dat je er misschien nog nooit van hebt gehoord, nee. De Twitter Peek had last van wat functionaliteitsproblemen, maar ook last van de concurrentie. Laten we eens beginnen met waarom de uitvoering niet geweldig was.

Ten eerste omdat er niet echt sprake was van een interface. Je kon een tweet schrijven en vervolgens je tien laatste tweets bekijken. Op zich prima, maar als je een beetje populair bent zijn die tien tweets zo weer vervangen met tien andere tweets en kun je ze niet allemaal lezen. En nee, je kon niet meer dan tien tweets op het homescherm tegelijk hebben.

Dan is er nog het probleem van de integratie van reguliere Twitter-functies op de Twitter Peek. Als iemand een tweet met een linkje of een afbeelding stuurde, kon je alleen zien dat er een afbeelding bij hoort en de link is niet bruikbaar. Dus moest je alsnog de tweet bekijken op een computer.

Concurrentie

Dat brengt ons bij het tweede punt: het feit dat de ontwikkeling in de mobiele telefoonmarkt het device eigenlijk compleet overbodig maakte. Helemaal de stroomversnelling van de smartphone met dank aan de iPhone 3G(S) zo rond 2009 en 2010 zorgde er eigenlijk voor dat de Twitter Peek niet meer nodig was. Niet alleen was het al een beetje onhandig om twee devices te hebben: je ‘hoofddevice’, laten we even die iPhone nemen, kon sindsdien ook de Twitter-app krijgen. Daarmee kon je ook tweeten, tweets lezen (meer dan 10!) en ook op links en foto’s drukken. De Peek was dus al niet populair en de opkomst van de iPhone kon het ook niet bepaald helpen.

Een laatste punt, voor als het device al niet ten dode opgeschreven was: de Twitter Peek moest in de VS 99 dollar kosten. Voor een device wat maar één ding kan (en daar dus al niet het handigst voor is), toch prijzig. Het werd dus niks. Net als de Facebook-smartphone kon de ‘Twitter smartphone’ niet de moeite waard zijn.