Witcher’s Henry Cavill ziet Red Dead Redemption-film wel zitten

The Witcher’s Geralt of Rivia-acteur Henry Cavill ziet een rol in een Red Dead Redemption 2-verfilming wel zitten! Arthur Morgan, iemand?

Het immense succes van Netflix’ The Witcher zette de franchise voor veel non-gamers op de kaart. Ook de ongekend gespierde acteur die de hoofdrol van Geralt of Rivia vertolkt, is sinds de release van seizoen 1 een superster geworden. Wat veel mensen niet weten is dat hij – net als wij – een gigantische nerd is. En laat die gespierde nerd nou eens dolgraag in een Red Dead Redemption 2-verfilming willen spelen.

Henry Cavill ziel Red Dead Redemption 2 wel zitten

Dat onthult hij in een interview met GameReactor. De Britse acteur wordt gevraagd in welke gameverfilming hij graag zou willen spelen. Na wat twijfels moet hij al snel aan een recente favoriet van hem denken: Red Dead Redemption 2.

Dat is een lastige, want je moet dan een IP en een bedrijf samen zien te krijgen. En ik wil mezelf zeker niet in een hoekje praten hier. Maar er zijn tal van games [die goed als een verfilming zouden werken]. Ik ben recentelijk begonnen met Red Dead Redemption 2. Ik weet het, ik ben een beetje laat. Maar ik heb enorm veel plezier met de game. Ik denk dat die game heel leuk zou zijn als film. Henry Cavill

Nu is er voor de duidelijkheid geen aanleiding om te denken dat Red Dead Redemption (2) op de korte termijn verfilmd zal worden. De cinematische games van Rockstar zouden zich overigens wel ontzettend goed voor een film lenen. Gooi Clint Eastwood achter de camera, geef Henry Cavill een revolver en je komt al snel een heel eind. Aan de andere kant, er wordt al jaren gesproken over een GTA-film, maar daar komt telkens maar niks van.