Woedende Gran Turismo 7 fans na nieuwe update

Update 1.07 van Gran Turismo 7 heeft voor woedende fans gezorgd. Het is de vraag hoe ontwikkelaar Polyphony Digital dit gaat oplossen.

De update van gisteren zorgde ervoor dat de game grotendeels onspeelbaar is geworden. Ontwikkelaar Polyphony zei dat de update voor een nieuwe bug zorgde, waardoor onderhoud aan de server langer duurde dan gepland. En als er onderhoud is aan de server kan niemand spelen. Zelfs niet de single player. Lang leve altijd online games. Op het moment van schrijven is de game nog steeds uit de lucht.

Maar de update bracht nog een vervelende ontwikkeling naar boven. Gran Turismo 7 had al de bijnaam Grind Turismo 7 gekregen, omdat je ontzettend vaak races moet herhalen om geld te kunnen verdienen. Dat virtuele geld heb je broodnodig om de honderden auto’s in de game te kunnen kopen. Er waren een aantal races die pak hem beet een miljoen credits per uur opleverde. Het was nog steeds een grind, maar het was te doen. Polyphony greep met update 1.07 in en corrigeerde de beloning die je krijgt voor een aantal races. De beloning ging in sommige gevallen met meer dan 30% naar beneden.

Op het welbekende GTPlanet fanforum zijn honderden boze reacties te lezen. Ook op sociale media spreken bekende streamers zich uit tegen deze ontwikkelingen. Gran Turismo 7 bevat microtransacties om met echt geld virtueel geld te kunnen kopen. Polyphony duwt de game nu noodgedwongen die kant op als je alle auto’s in de game wil verzamelen. En dat voor een game die als digitale PS5-versie 80 euro kost in de PlayStation Store.

As a matter of principle, I will never do a single microtransaction EVER on GT7.



The game has definitely got a to a point whereby it's unreasonably time consuming for the average player to gain credits.



Don't get me started on the roulette spins either 💀 — Steve Alvarez Brown (@_SuperGT) March 17, 2022

Het kan niet anders dan dat Polyphony terugkomt op deze beslissing. Want niet eerder heb ik zo’n horde boze fans op deze schaal meegemaakt. Het is in elk geval te hopen, want Gran Turismo 7 is door deze update niet veel aan.