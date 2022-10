Wolverine van Alphabet X geeft bovenmenselijk goed gehoor

Kunnen wij straks even goed horen als Wolverine van X-Men? Copyright: Apparata

Alphabet X, dat moonshotprojecten lanceert, komt met Wolverine. Hiermee krijgt de drager een bovenmenselijk goed gehoor.

Wolverine, een hoortoestel voor gezonde mensen

Veel mensen met een slecht gehoor dragen een hoortoestel. Maar wat, als je hoortoestel je net zo bovenmenselijk goed laat horen als bijvoorbeeld een hond, zodat je ook een gesprek op vijftig meter afstand nog kan volgen? Dat is een beetje het idee achter Wolverine.

Het apparaat heeft de vorm van een sticker die je vlak bij je oor plaatst. De naam is afkomstig van het gelijknamige personage uit de Marvel superheldenserie X-Men, die over een super scherp gehoor beschikt.

Wolverine als moonshot project

Het was de afgelopen jaren een beetje stil rond Alphabet X, het onderdeel van Googles moederbedrijf Alphabet dat zich bezighoudt met zogenaamde Moonshot projecten, projecten met een ver, buitenissig en op het oog onhaalbaar doel.

Eén van deze ultrageheime projecten, Wolverine, moet de mens een bovenmenselijk goed gehoor geven. Erg handig als je bijvoorbeeld problemen wilt opsporen in een buizeninstallatie of de omgeving in de gaten wilt houden. Of de buren afluisteren, waarschijnlijk de populairste toepassing in kleine dorpen.

Elkaar verstaan in een druk café

Het team zelf ziet het meeste in “speech segregation”, de stem van je gesprekspartners halen uit het geroezemoes van tientallen mensen. Inderdaad zou dit een welkome accessoire zijn in bijvoorbeeld een druk café of op een feestje. Als het het team achter Wolverine gelukt is om een werkend prototype te bouwen, moet er natuurlijk marktonderzoek uitgevoerd worden.

Verschillende eerdere werkende prototypes, zoals Google Loon en Google Glass zijn niet verder ontwikkeld, of in een ander project opgegaan. In dit stadium is dus niet te zeggen of en wanneer Wolverine in de nieuwe draagbare gadget zal veranderen.

Wat zou je kunnen met dit bovenmenselijke gehoortoestel?

Het is leuk om te speculeren. Het zou best wel eens kunnen dat Google denkt aan bijvoorbeeld een koppeling van Wolverine aan de Pixel smartphone. De krachtige Tensor AI chip aan boord van de Pixel 8 smartphone zou dan geavanceerde geluidfiltering functies kunnen uitvoeren, waardoor het lichte draagbare apparaatje ontlast zal worden. En dit is nog maar het topje van de ijsberg van vele mogelijkheden.